OM : L’arrivée d’une recrue fuite dans la presse ?

Avec le départ d’Adrien Rabiot à l’AC Milan qui n’était pas prévu, mais est devenu inévitable dès lors qu’il n’a pas eu l’attitude souhaitée de par sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’Olympique de Marseille s’est empressée de trouver un joueur phare avec une stature de star pour faire rayonner son projet selon L’Équipe. Benjamin Pavard a été l’heureux élu et le jour de son arrivée a fuité sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille n’a pas mis la main sur Dani Ceballos et Oleksandr Zinchenko, les deux premiers joueurs « stars » courtisés par le club phocéen pour combler laissé par le départ imminent d’Adrien Rabiot à l’AC Milan à l’époque ne sont finalement pas venus. Et ce, quand bien même la signature du milieu de terrain du Real Madrid avait été entérinée d’après RMC Sport avant que le principal intéressé décide de faire machine arrière.

Pas de Ceballos et de Zinchenko, Pavard la star recherchée par l’OM a signé De quoi pousser la direction de l’Olympique de Marseille à se pencher sur un autre profil… celui d’un champion du monde. En 2018, Benjamin Pavard soulevait la coupe la plus convoitée de la discipline en Russie avec l’équipe de France. Jugé plus indispensable par les dirigeants de l’Inter qui ont recruté Manuel Akanji lors du deadline day du mercato, Pavard a pris la porte en signant un prêt d’une saison avec une option d’achat de 15M€ à l’OM au sein du château de Clairefontaine lundi soir.