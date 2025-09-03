Procès à l'OM : La réponse cash balancée en direct !

Axel Cornic

Parmi les meilleurs joueurs de la saison dernière, Leonardo Balerdi n’est pas vraiment en odeur de sainteté à l’Olympique de Marseille. Le capitaine phocéen est remis en question et les différentes arrivées en défense lors du mercato, n’arrangent pas vraiment sa situation, avec les critiques qui se font de plus en plus nombreuses.

Décidément, ce début de saison n’est pas vraiment un long fleuve tranquille à Marseille. Avec deux défaites en trois journées de Ligue 1, l’OM est déjà dans une position délicate au niveau sportif. Mais ce n’est rien avec ce qui semble se passer en interne, puisqu’après la polémique autour d’Adrien Rabiot, un nouveau cas pourrait éclater.

« A côté de lui il avait quelqu’un qui était beaucoup plus fort » Et il concerne le capitaine de l’équipe, puisque Leonardo Balerdi est plus critiqué que jamais. Certains se demandent même si l’OM n’aurait pas dû le vendre cet été, surtout après les arrivées de Facundo Medina, Benjamin Pavard ou encore de Nayef Aguerd. Ancien du club, Jean-Pierre Papin s’est confié à ce sujet. « Moi j’y étais et j’assistais à tous les matchs. Pourquoi il a été bon ? Parce que à côté de lui il avait quelqu’un qui était beaucoup plus fort que lui et qui le repositionnait tout le temps » a-t-il déclaré, sur RMC.