Transfert de Chevalier : Une nouvelle victime au PSG ?

Cet été, ce sont 3 nouvelles têtes qui ont rejoint le PSG et ainsi intégré l’effectif de Luis Enrique. Parmi elles, on retrouve Lucas Chevalier, acheté 55M€ au LOSC. Le club de la capitale s’est ainsi offert un nouveau gardien, poussant par la même occasion Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Alors que l’Italien a été vendu par le PSG à Manchester City, quid maintenant de Matvey Safonov ?

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG a pu compter sur un Gianluigi Donnarumma décisif. Malgré cela, le profil de l’Italien n’était pas en adéquation avec ce que voulait Luis Enrique. Par conséquent, le club de la capitale a dépensé 55M€ pour recruter Lucas Chevalier et l’arrivée du portier français en provenance du LOSC a été fatale à Donnarumma. Prié de se trouver un nouveau club, le voilà aujourd’hui à Manchester City. Une victime qui pourrait toutefois ne pas être la seule après le recrutement de Chevalier à Paris.

Safonov veut concurrencer Chevalier Désormais, des questions pourraient se poser sur Matvey Safonov. Alors que le Russe est parti pour être la doublure de Lucas Chevalier au PSG, acceptera-t-il une nouvelle saison en tant que numéro 2 ? Après une saison passée dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma, Safonov est bien décidé à se battre pour la place de titulaire : « J’ai toujours misé sur la compétition. Mon objectif est de prouver à chaque match et à chaque entraînement que je suis digne de jouer. Si j’en ai l’occasion, j’essaierai de faire mes preuves (…) Ça ne fait aucune différence, c’est une compétition de toute façon. Quelqu’un sera gagnant, quelqu’un perdra. Tout recommence, à zéro (…) Nous avions trois gardiens et je suis resté ».