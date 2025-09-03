Départ de Mbappé : L’erreur avouée par le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’avoir mis à l’écart du groupe en raison de sa situation contractuel à l’été 2023, le PSG avait finalement décidé de réintégrer Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi avait alors assuré avoir un « gentlemen agreement » avec le capitaine de l’équipe de France, lui assurant que le club ne serait pas lésé s’il partait libre. Mais rien n’avait été signé, une erreur que reconnaît aujourd’hui Paris.

Dans son livre intitulé De l’enfer au paradis : Les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG, le journaliste Fabrice Hawkins revient notamment sur la mise à l’écart de Kylian Mbappé, à l’été 2023, un an avant qu’il ne quitte le PSG libre à la fin de son contrat pour rejoindre le Real Madrid. L’attaquant âgé de 26 ans avait finalement été réintégré, après avoir trouvé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi.

« On a un 'gentleman agreement', notre accord ce n’est pas une question d’argent » À ce moment-là, Kylian Mbappé aurait notamment renoncé à diverses primes, afin de s’assurer que le PSG ne soit pas lésé même s’il quittait le club libre de tout contrat. « Je ne veux pas parler d’argent et dire combien vaut l’accord. On a un 'gentleman agreement', notre accord ce n’est pas une question d’argent. C’est entre un joueur et le président du club, le directeur sportif et le coach. C’est plus ça qu’un accord signé », déclarait alors Nasser Al-Khelaïfi en janvier 2024.