Transfert du PSG : La séparation déchirante en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau joueur de Manchester City, Gianluigi Donnarumma est revenu sur son départ du PSG en conférence de presse ce mercredi. Après la meilleure saison de sa carrière, le portier italien a été poussé vers la sortie par Luis Enrique. Malgré cette déception, il est ravi de pouvoir évoluer sous les ordres de Pep Guardiola en Angleterre.

Gianluigi Donnarumma et le PSG, c’est terminé. Poussé vers la sortie et remplacé par Lucas Chevalier, le portier italien s’est finalement engagé avec Manchester City. Mais avant de rejoindre Pep Guardiola, Donnarumma a fait un petit détour par la sélection nationale. Alors qu’il s’apprête à débuter les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’ancien du Milan AC s’est présenté en conférence de presse. Évidemment, son départ du PSG faisait partie des discussions.

Donnarumma fait le bilan de son passage à Paris « J'ai passé quatre ans formidables à Paris, je m'y suis senti comme chez moi. Je ne peux donc qu'être heureux de ce que j'ai laissé derrière moi. Je ne suis déçu de rien ; chaque entraîneur prend ses propres décisions. Le manager a été franc avec moi, et cela m'a fait plaisir. Ressentir toute l'affection de mes coéquipiers et de l'entourage du PSG était très émouvant. Je pense que c'était la meilleure année, car nous avons beaucoup gagné. J'ai vécu quatre années merveilleuses, mais en termes de trophées, je pense que cette dernière année compte parmi les plus belles de ma carrière » a confié Donnarumma.