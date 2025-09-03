Surprise au PSG, le remplaçant de Dembélé est annoncé !

Convoqué en équipe de France malgré son alerte musculaire contre Toulouse samedi soir, Ousmane Dembélé devrait toutefois être préservé par Didier Deschamps pour le match contre l'Ukraine vendredi soir pour lancer les qualifications à la prochaine Coupe du monde. Pour le remplacer, c'est un autre joueur du PSG qui est pressenti à savoir Désiré Doué.
Samedi lors de la large victoire du PSG à Toulouse (6-3), Ousmane Dembélé a ressenti une petite gène musculaire qui a poussé Luis Enrique à le remplacer par Gonçalo Ramos afin de ne prendre aucun risque avec l'ancien Rennais. Mais cela n'a pas empêché Didier Deschamps de le convoquer pour le premier rassemblement de la saison.
Doué pour remplacer Dembélé ?
Néanmoins, Ousmane Dembélé est très incertain pour affronter l'Ukraine vendredi soir en Pologne. Selon les informations de L'EQUIPE, Didier Deschamps ne devrait prendre aucun risque avec le numéro 10 du PSG qui sera préservé. Pour le remplacer dans le couloir droit de l'attaque des Bleus, c'est Désiré Doué qui est pressenti. Le crack parisien pourrait connaître sa deuxième titularisation en équipe de France.
«Cela demande vérification médicale»
D'ailleurs, Didier Deschamps s'est prononcé sur le cas Ousmane Dembélé. Après avoir fait face aux forfaits de Rayan Cherki et William Saliba, remplacés dans le groupe par Hugo Ekitike et Benjamin Pavard, le sélectionneur des Bleus espère bien ne pas perdre Ousmane Dembélé. « Au moment où je vous parle, j’ai déjà effectué deux changements, comme vous le savez, avec les blessures de Rayan Cherki et William Saliba. Il y a d’autres joueurs, dont Konaté et Dembélé et peut-être quelques autres, qui doivent être vérifiés par le docteur. Ils viennent, mais je n’ai pas les infos. J’espère ne pas être amené à faire d’autres changements. Ce ne sont pas des soucis où c’est clair et net, ça demande vérification médicale », confiait Didier Deschamps en conférence de presse lundi.