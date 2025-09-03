Surprise au PSG, le remplaçant de Dembélé est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué en équipe de France malgré son alerte musculaire contre Toulouse samedi soir, Ousmane Dembélé devrait toutefois être préservé par Didier Deschamps pour le match contre l'Ukraine vendredi soir pour lancer les qualifications à la prochaine Coupe du monde. Pour le remplacer, c'est un autre joueur du PSG qui est pressenti à savoir Désiré Doué.

Samedi lors de la large victoire du PSG à Toulouse (6-3), Ousmane Dembélé a ressenti une petite gène musculaire qui a poussé Luis Enrique à le remplacer par Gonçalo Ramos afin de ne prendre aucun risque avec l'ancien Rennais. Mais cela n'a pas empêché Didier Deschamps de le convoquer pour le premier rassemblement de la saison.

Doué pour remplacer Dembélé ? Néanmoins, Ousmane Dembélé est très incertain pour affronter l'Ukraine vendredi soir en Pologne. Selon les informations de L'EQUIPE, Didier Deschamps ne devrait prendre aucun risque avec le numéro 10 du PSG qui sera préservé. Pour le remplacer dans le couloir droit de l'attaque des Bleus, c'est Désiré Doué qui est pressenti. Le crack parisien pourrait connaître sa deuxième titularisation en équipe de France.