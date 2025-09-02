Changement d’équipe pour Dembélé : La décision a été prise

Auteur d’un doublé contre Toulouse samedi soir (3-6), Ousmane Dembélé a quitté le terrain prématurément après avoir ressenti une gêne aux ischios-jambiers. Si cette alerte a suscité quelques inquiétudes, le joueur du PSG s’est voulu rassurant après le coup d'envoi. Après examens, le staff médical des Bleus a décidé de le maintenir dans le groupe pour les deux prochains matchs.
Samedi soir, Ousmane Dembélé a brillé face à Toulouse en inscrivant un doublé pour le PSG, mais la soirée s’est achevée sur une note plus préoccupante. À la 76e minute, le numéro 10 parisien a demandé à sortir, visiblement touché à la cuisse gauche. Remplacé par Gonçalo Ramos, il a ensuite expliqué au micro de Ligue 1 qu’il s’agissait d’une gêne sans gravité : « Je vais faire une IRM, mais je ne pense pas que ce soit si grave que ça. Mes ischios, je les connais… » Une sortie avant tout préventive, selon Dembélé.
L'équipe de France confirme pour Dembélé
Après examens médicaux réalisés par le staff des Bleus, le verdict est tombé : Dembélé souffre d’une gêne à l’ischio-jambier gauche et suivra un programme adapté au sein du groupe. Le médecin de l’équipe de France, Franck Le Gall, a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une blessure grave, ce qui a permis à Dembélé de rester avec ses coéquipiers.
Deschamps a tranché pour Dembélé
A en croire les informations du Parisien, le sélectionneur Didier Deschamps pourra donc compter sur Dembélé pour les matchs de qualification à venir. Les Bleus affronteront l’Ukraine le 5 septembre, puis l’Islande le mardi suivant. Même si sa participation aux deux rencontres reste à confirmer en fonction de l’évolution de sa gêne, la présence du favori pour le Ballon d’Or France Football 2025 dans le groupe est un soulagement pour Deschamps, qui a déjà enregistré les forfaits de Rayan Cherki (Manchester City) et de William Saliba (Arsenal). Quant à Ibrahima Konaté (Liverpool), qui a souffert de crampes, les nouvelles sont aussi rassurantes. Le défenseur central devrait aussi tenir sa place.