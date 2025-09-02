Changement d’équipe pour Dembélé : La décision a été prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d’un doublé contre Toulouse samedi soir (3-6), Ousmane Dembélé a quitté le terrain prématurément après avoir ressenti une gêne aux ischios-jambiers. Si cette alerte a suscité quelques inquiétudes, le joueur du PSG s’est voulu rassurant après le coup d'envoi. Après examens, le staff médical des Bleus a décidé de le maintenir dans le groupe pour les deux prochains matchs.

Samedi soir, Ousmane Dembélé a brillé face à Toulouse en inscrivant un doublé pour le PSG, mais la soirée s’est achevée sur une note plus préoccupante. À la 76e minute, le numéro 10 parisien a demandé à sortir, visiblement touché à la cuisse gauche. Remplacé par Gonçalo Ramos, il a ensuite expliqué au micro de Ligue 1 qu’il s’agissait d’une gêne sans gravité : « Je vais faire une IRM, mais je ne pense pas que ce soit si grave que ça. Mes ischios, je les connais… » Une sortie avant tout préventive, selon Dembélé.

L'équipe de France confirme pour Dembélé Après examens médicaux réalisés par le staff des Bleus, le verdict est tombé : Dembélé souffre d’une gêne à l’ischio-jambier gauche et suivra un programme adapté au sein du groupe. Le médecin de l’équipe de France, Franck Le Gall, a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une blessure grave, ce qui a permis à Dembélé de rester avec ses coéquipiers.