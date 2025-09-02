PSG - Succession de Neymar : Le calvaire vécu par Ousmane Dembélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG déboursait 222M€ pour recruter Neymar en provenance du FC Barcelone. Pour remplacer le Brésilien, le club catalan avait alors déboursé une grosse partie de la somme récupérée pour s’offrir les services d’Ousmane Dembélé. Arrivé de Dortmund, le Français a ainsi rejoint le vestiaire blaugrana où passer après Neymar n’a pas été si facile que cela…

Aujourd’hui au PSG, club qu’il a rejoint à l’été 2023, Ousmane Dembélé a évolué précédemment pendant 6 saisons sous le maillot du FC Barcelone. C’est en 2017 que l’international français avait été recruté par le club de la catalan. A cette époque, Dembélé avait été acheté pour venir pallier le départ de Neymar vers Paris. Forcément, la pression était énorme pour celui qui a été formé à Rennes, d’autant qu’il était encore très jeune à cette époque.

« C’était compliqué » Interrogé par FourFourTwo, Ousmane Dembélé est revenu sur son arrivée au FC Barcelone. Successeur de Neymar en Catalogne, le Français a alors reconnu de grosses difficultés, confiant : « Oui c’était compliqué, surtout parce que j’arrivais dans le club juste après 18 mois chez les professionnels, 6 mois à Rennes et puis une saison à Dortmund. Vous arrivez à 20 ans dans un vestiaire comme celui de Barcelone avec toutes les stars, tous les joueurs avec lesquels j’ai rêvé de jouer. C’était juste exceptionnel. Après, vous devez vous adapter. Je n’ai pas été chanceux pendant 3 ou 4 saisons à cause des blessures. Quand vous pouvez jouer, vous devez vous adapter. Quand vous ne pouvez pas, vous devez rester fort. Mais je faisais ce que j’aime et j’étais dans le club de mes rêve, Barcelone. Ce n’était pas facile, mais après 3 ou 4 ans, les choses deviennent plus faciles ».