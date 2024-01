Mercato - PSG : Un accord secret entre Mbappé et Al-Khelaïfi ?

Hugo Chirossel

Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, Kylian Mbappé avait été mis à l’écart du groupe l’été dernier. Il avait finalement été réintégré quelques jours plus tard, après avoir conclu un accord avec Nasser Al-Khelaïfi, estimé à 80M€, que le Français aurait perçu par le biais de diverses primes. Mais en réalité, l’accord entre les deux hommes ne serait pas uniquement financier.

L’été dernier, Kylian Mbappé a fait le choix de ne pas activer l’option qui aurait prolongé son contrat d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2025. Le capitaine de l’équipe de France sera donc libre en juin prochain et dans ces conditions, le PSG avait décidé de l’écarter du groupe pendant la préparation estivale. En effet, Kylian Mbappé n’avait pas effectué la tournée en Asie avec le reste de ses coéquipiers.

« On a un 'gentleman agreement' »

Quelques jours plus tard, Kylian Mbappé a finalement été réintégré au groupe. Comme il l’a confirmé après la victoire face à Toulouse lors du Trophée des champions, l’attaquant de 25 ans a conclu un accord avec Nasser Al-Khelaïfi afin que le PSG ne soit pas lésé s’il venait à s’en aller, estimé à 80M€. « Je ne veux pas parler d’argent et dire combien vaut l’accord. On a un 'gentleman agreement', notre accord ce n’est pas une question d’argent. C’est entre un joueur et le président du club, le directeur sportif et le coach. C’est plus ça qu’un accord signé », a confié la semaine dernière Nasser Al-Khelaïfi, dans un entretien accordé à RMC Sport .

Un accord pas uniquement financier ?