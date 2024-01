Mercato - PSG : Une date annoncée pour la signature de Zaïre-Emery

Thibault Morlain

Alors qu’on parle beaucoup de la prolongation de Kylian Mbappé, un autre dossier important occupe en parallèle la direction du PSG. Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on évoque un nouveau contrat pour Warren Zaïre-Emery, actuellement lié jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Le PSG veut conserver son joyau sur le long terme et cela serait visiblement bien parti. Pour autant, il faudrait être encore un peu patient pour l’officialisation de la prolongation de Zaïre-Emery.

Lancé dans le grand bain la saison dernière par Christophe Galtier au PSG, Warren Zaïre-Emery explose tout sur son passage avec Luis Enrique. A seulement 17 ans, l’international français est déjà essentiel au milieu de terrain à Paris. Un joyau que le PSG n’entend pas lâcher alors que Manchester City lui a déjà fait les yeux doux. Ainsi, outre la prolongation de Kylian Mbappé, celle de Zaïre-Emery est également un dossier brulant au sein de la direction du PSG.

Une prolongation pas avant le 8 mars

Qu’en est-il alors de la prolongation de Warren Zaïre-Emery au PSG ? Ce mercredi, Le Parisien a assuré que les discussions menées entre Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Jorge Mendes, l’agent de WZE, n’auraient toujours pas abouti à un accord total. Mais pas question pour Paris de laisser partir son joyau, sous contrat jusqu’en 2025, et ainsi, tout sera fait pour parvenir à une issue positive. Comme le précise le quotidien régional, pour Zaïre-Emery, il devrait s’agir d’une prolongation longue durée.



De plus, il faudrait encore attendre quelques semaines avant d’espérer une officialisation du PSG pour le nouveau contrat de Warren Zaïre-Emery. Le 8 mars prochain, le protégé de Luis Enrique fêtera ses 18 ans et pour des raisons administratives, le nouveau contrat de WZE ne devrait pas être signé avant cette date.

« Warren doit devenir le Steven Gerrard du club »