Mercato - PSG : Le verdict tombe pour ce transfert à 22M€

Arrivé à Paris avec Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo n’a en revanche lui toujours pas signé avec le PSG. Et pour cause… Blessé au pied, le Brésilien doit se faire opérer et manquera les prochains mois de compétition. De quoi relancer quelque peu son transfert. Ces derniers jours, ça a donc discuté entre le PSG et le Corinthians pour le transfert de Moscardo et voilà qu’une solution aurait enfin été trouvée.

Cet hiver, le PSG a besoin de recruter au milieu de terrain. Pour cela, le club de la capitale avait prévu de lâcher 22M€ pour s’offrir les services de Gabriel Moscardo, crack de Corinthians. Le Brésilien a d’ailleurs atterri à Paris il y a plusieurs jours, mais aucune officialisation pour le moment. En effet, Moscardo est blessé au pied et son opération va l’éloigner des terrains plusieurs mois. Il a alors fallu trouver la bonne solution pour ce transfert…

Moscardo arrivera au PSG cet été

Selon les informations du Parisien , on se dirigerait finalement vers la solution suivante : Gabriel Moscardo ne devrait pas jouer au PSG cette saison. Alors que le transfert du Brésilien à Paris ne serait pas remis en question, le club de la capitale aurait décidé de laisser Moscardo avec le Corinthians jusqu’à cet été. A 18 ans, il ne devrait donc arrivé qu’à l’intersaison au PSG.

Quid de l’opération ?

Comme le précise le quotidien régional, il resterait tout de même un détail à régler entre le PSG et le Corinthians à propos de Gabriel Moscardo. Cela concernerait sa future opération du pied, qui devrait d’ailleurs avoir lieu au Qatar. En effet, d’un point de vue légal, il faut régler la question du fait que Moscardo sera un joueur parisien ou du club paulista au moment de passer sur la table d’opération. A suivre…