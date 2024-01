Mercato - OM : Benatia boucle un transfert à 23M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Renan Lodi s'est engagé avec Al-Hilal. L'OM a officialisé la nouvelle et c'est Medhi Benatia qui serait à l'origine de cette opération. Le nouveau conseiller sportif du club phocéen connaît bien les dirigeant du club saoudien avec lesquels il avait discuté l'été dernier pour le transfert d'Azzedine Ounahi dont il était l'agent.

« Le défenseur brésilien, Renan Lodi, portera désormais les couleurs d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Arrivé durant l'été 2023 à Marseille, Renan Lodi quitte l'OM pour Al Hilal, club saoudien leader de la Saudi Pro League », expliquait le communiqué officiel du club phocéen. Et c'est bien Medhi Benatia qui serait derrière ce transfert.

𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐝𝐢 💪Notre latéral gauche 🇧🇷 quitte le club pour Al-Hilal en Saudi Pro League 🤝 pic.twitter.com/ItTJ9lpcYX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2024

Benatia à l'origine de ce transfert ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le nouveau conseiller sportif de l'OM est bien à l'origine de cette opération. Et pour cause, Medhi Benatia connaît bien les dirigeants d'Al-Hilal avec lesquels il négociait un transfert d'Azzedine Ounahi l'été dernier lorsqu'il était encore l'agent de l'international marocain.

L'Atéltico devrait récupérer 8M€