Mercato - OM : Marseille part au clash avec un club de Ligue 1 ?

Malgré l’arrivée d’Ulisses Garcia, qui a été officialisée ce mardi, l’OM est toujours à la recherche d’un latéral gauche. En raison du départ de Renan Lodi, qui va s’engager avec Al-Hilal, les dirigeants marseillais veulent s’attacher les services d’un autre joueur à ce poste. En ce sens, ils s’intéressent à Adrien Truffert, mais la relation avec le Stade Rennais semble sérieusement se tendre.

Lors de ce mercato hivernal, l’OM voulait notamment recruter un latéral gauche afin de suppléer, voire concurrencer, Renan Lodi. Dans cette optique, Marseille a trouvé son bonheur en la personne d’Ulisses Garcia. Ce dernier s’est engagé pour quatre ans et demi avec l’OM et arrive en provenance des Young Boys de Berne, dans le cadre d’un transfert estimé à 3M€. Sauf que dans le même temps, Renan Lodi est en partance pour Al-Hilal et Gennaro Gattuso va donc perdre son latéral gauche titulaire.

L’OM ne lâche pas Truffert

L’OM devrait récupérer plus de 20M€ avec la vente de l’international brésilien (19 sélections), arrivé il y a seulement six mois depuis l’Atlético de Madrid. Les dirigeants marseillais veulent donc recruter un deuxième joueur à ce poste et ont jeté leur dévolu sur Adrien Truffert. L’international français (1 sélection) a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais l’été dernier. Interrogé à ce sujet, Julien Stéphan a fermé la porte à un départ de son joueur.

« Rennes voudra saigner l’OM jusqu’au dernier centime »