Mercato - OM : Un transfert en Ligue 1 se prépare ?

C'est un départ que l'OM n'avait pas prévu. Mais le club phocéen n'a pas pu refuser l'offre d'Al-Hilal pour Renan Lodi, estimée à 22M€. Par conséquent, Pablo Longoria cherche désormais deux latéraux à gauche. Ulisses Garcia sera très probablement le premier, tandis que pour le second, l'OM pourrait aller piocher en Ligue 1.

Cet hiver, l'OM avait deux priorités assez claires. La première était de recruter un milieu de terrain afin de compenser les absences d'Azzedine Ounahi, Amine Harit ou encore Pape Gueye, tous retenus à la CAN. C'est ainsi que les Marseillais ont obtenu le prêt de Jean Onana en provenance de Besiktas. Un prêt qui s'accompagne d'une option d'achat de 4,5M€, qui deviendra obligatoire si l'OM se qualifie pour la Ligue des champions qu'Onana prend part à au moins 50% des minutes disputées. Et la seconde priorité concernait le poste de latéral gauche. Une priorité devenue encore plus d'actualité avec le départ de Renan Lodi, seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de Gennaro Gattuso. Le futur joueur d'Al-Hilal laisse un vide qu'il faudra donc compenser par deux nouveaux joueurs.

L'OM fonce vers Ulisses Garcia

Le premier d'entre eux semble déjà identifié. En effet, la piste menant à Ulisses Garcia a pris de l'épaisseur ces dernières heures et semble désormais sur le point d'aboutir. Selon les informations de L'EQUIPE , il s'agira d'un transfert dont le montant avoisinera les 3M€. Convoité par le RC Lens l'été dernier, l'international suisse va donc quitter les Young Boys de Berne pour rejoindre le club phocéen.

Deux latéraux de L1 toujours visés ?