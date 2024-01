Mercato - OM : Longoria abandonne un transfert à la dernière minute

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'une des priorités de l'hiver du côté de l'OM était de trouver un latéral gauche. Néanmoins, avec le départ de Renan Lodi, ce sont désormais deux joueurs à ce poste qui sont attendus. Dans cette optique, Pablo Longoria a tenté de recruter Josh Doig. Une piste finalement abandonnée. Explications.

Cet hiver, les objectifs de l'OM étaient clairs, à savoir trouver un milieu de terrain afin de compenser les nombreuses absences dans ce secteur de jeu, mais également un latéral gauche afin de concurrencer Renan Lodi. Le départ du Brésilien, qui file vers Al-Hilal, relance d'ailleurs encore ce feuilleton, puisque ce sont désormais deux joueurs qui sont attendus à ce poste.

Mercato - OM : Nouveau transfert à Marseille, le RC Lens est battu ! https://t.co/M3yMmRKYrc pic.twitter.com/mtJMCoH5Hd — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

L'OM abandonne la piste Doig...

Dans cette optique, l'OM a activé la piste menant à Josh Doig, latéral gauche de l'Hellas Vérone. Cependant, selon les informations de L'EQUIPE , Pablo Longoria a décidé d'abandonner ce dossier qui aurait pourtant pu aboutir. Et pour cause, le président marseillais s'est rabattu sur une piste plus accessible.

... et mise tout sur Garcia