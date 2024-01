Mercato - OM - Officiel : La deuxième recrue de l'hiver est arrivée !

Hugo Chirossel

Alors que Renan Lodi est en partance pour Al-Hilal, en Arabie Saoudite, l’OM a trouvé son nouveau latéral gauche. Un accord a été trouvé avec les Young Boys de Berne pour le transfert d’Ulisses Garcia. Ce dernier a passé sa visite médicale avec succès ce mardi et le club a officialisé son arrivée.

Après l’arrivée de Jean Onana pour renforcer son milieu de terrain, l’OM a trouvé son nouveau latéral gauche. Le club marseillais a officialisé ce mardi le transfert d’Ulisses Garcia (28 ans) en provenance de Young Boys de Berne. L’international suisse (7 sélections) est donc la deuxième recrue de l’OM lors de ce mercato hivernal.

Un contrat de quatre ans et demi

D’après les informations de RMC Sport , Ulisses Garcia a signé un contrat de quatre ans et demi avec l’OM, qui a déboursé entre 3 et 4M€, plus des bonus, afin de s’attacher ses services. Toutefois, cela ne marque pas la fin des recherches des dirigeants marseillais à ce poste.

𝙵𝚛𝚘𝚖 𝙼𝚊𝚜𝚜𝚊𝚕.𝙸𝙰 𝚝𝚘 𝙼𝙰𝚂𝚂𝙰𝙻𝙸𝙰 ✨Arrivé en provenance de BSC Young Boys, 𝗨𝗹𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 🇨🇭 rejoint l’Olympique de Marseille 🔵⚪️ pic.twitter.com/IRexFePs8p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 16, 2024

L’OM toujours sur la piste de Truffert