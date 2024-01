PSG : Zaïre-Emery détient un record historique à Paris

Amadou Diawara

Alors qu'il n'avait que 16 ans 4 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery a fait ses débuts avec le PSG le 6 aout 2022, et ce, au Stade Gabriel Montpied de Clermont. Le numéro 33 parisien est ainsi devenu le plus jeune joueur à avoir porté les couleurs rouge et bleu en match officiel.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Christophe Galtier a remarqué un jeune prodige du centre de formation rouge et bleu : Warren Zaïre-Emery. En effet, le crack français a tapé dans l'œil de l'ancien entraineur de l'OGC Nice. A tel point que Christophe Galtier a lancé Warren Zaïre-Emery dans le grand bain alors qu'il n'avait que 16 ans.

Mercato - PSG : Mbappé va faire un choix surréaliste https://t.co/81SsJ2rRBs pic.twitter.com/A5380q2Ulg — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Zaïre-Emery est le joueur le plus précoce du PSG

Lors du carton du PSG face à Clermont au Stade Gabriel Montpied (0-5, le 6 aout 2022), Warren Zaïre-Emery a fait sa toute première apparition en équipe première. A 16 ans 4 mois et 29 jours, le numéro 33 parisien est devenu le plus jeune joueur à avoir porté le maillot rouge et bleu. A cette époque, il avait battu le record détenu par El Chadaille Bitshiabu. A 16 ans, 7 mois et 3 jours, l'actuel pensionnaire du RB Leipzig était entré en jeu à Feignies en Coupe de France le 19 décembre 2021. Pour la suite du classement, on retrouve des joueurs tels que Kingsley Coman, Nicolas Anelka, Mamadou Sakho ou encore Adrien Rabiot.

Zaïre-Emery fait mieux que Coman, Anelka et Sakho

Le top 10 des plus jeunes joueurs du PSG en match officiel :



1. Warren Zaïre-Emery : 16 ans, 4 mois et 29 jours, entré en jeu à Clermont en Ligue 1 le 06 aout 2022.

2. El Chadaille Bitshiabu : 16 ans, 7 mois et 3 jours, entré en jeu à Feignies en Coupe de France le 19 décembre 2021.

3. Kingsley Coman : 16 ans, 8 mois et 4 jours, entré en jeu à Sochaux en Ligue 1 le 17 février 2013.

4. Didier Domi : 16 ans, 8 mois et 22 jours, entré en jeu contre l'OL en Coupe de la Ligue le 24 janvier 1995.

5. Nicolas Anelka : 16 ans, 10 mois et 24 jours, entré en jeu à Monaco en Division 1 le 07 février 1996.

6. Bartholomew Ogbeche : 16 ans, 11 mois et 22 jours, entré en jeu contre Montpellier en Division 1 le 22 septembre 2001.

7. Mamadou Sakho : 17 ans et 1 jour, titulaire contre l'AEK Athènes en Coupe de l'UEFA le 14 février 2007.

8. Adil Aouchiche : 17 ans, 1 mois et 15 jours, titulaire contre Metz en Ligue 1 le 30 aout 2019.

9. Ismaël Gharbi : 17 ans, 3 mois et 21 jours, entré en jeu contre le LOSC lors du Trophée des Champions le 01 aout 2021

10. Adrien Rabiot : 17 ans, 4 mois et 23 jours, titulaire contre Bordeaux en Ligue 1 le 26 aout 2012.

Ethan Mbappé intègre le top 10

Alors que ce classement date du 6 aout 2022, soit le jour où Warren Zaïre-Emery a joué son premier match avec l'équipe première du PSG, deux nouvelles pépites ont fait leur débuts sous les couleurs rouge et bleu cette saison. En effet, Ethan Mbappé est entré en jeu contre le FC Metz en Ligue 1 le 20 décembre 2023, soit à 16 ans, 11 mois et 21 jours. Le frère de Kylian Mbappé passe donc à la 6ème place. Le 7 janvier 2024, Senny Mayulu est entrée en jeu contre l'US Revel en 32ème de finale de la Coupe de France, et ce, alors qu'il avait 17 ans, 7 mois et 21 jours. Il est donc classé 12ème, derrière Adrien Rabiot, désormais 11ème.