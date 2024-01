Mbappé - PSG : Son ultime défi révélé avant le départ ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va boucler sa septième saison en tant que joueur du PSG. L’ultime exercice avant un départ tant attendu par la presse espagnole au Real Madrid ? Le suspense est à son comble, mais avant d’éventuellement plier bagage, Mbappé s’est lancé l’objectif d’atteindre la barre des 200 buts en Ligue 1 d’ici-là.

Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG le 4 mars 2023, grâce à une 201ème réalisation avec le club de la capitale lors de la réception du FC Nantes au Parc des princes (4-2). Depuis, il ne cesse de continuer de trouver le chemin des filets et a inscrit son 183ème but en Ligue 1 dimanche soir contre le RC Lens (2-0).

183 buts en Ligue 1 pour Mbappé, 200 d’ici la fin de la saison ?

À six mois de l’expiration de son contrat au PSG pour lequel aucune prolongation n’a été convenue à l’instant T, se pourrait-il que Kylian Mbappé se fixe une limite de buts dans l’élite du football français d’ici la fin de la saison avant d’éventuellement le quitter ? Pour Prime Video , le capitaine de l’équipe de France a fait le point. « Un chiffre arrêté sur le nombre de buts en Ligue 1 ? Non, parce que s’arrêter c’est se donner une limite. Le football m’a appris à ne pas m’en donner. Il ne faut pas se donner de limites. Peut-être que je vais marquer encore deux buts, 180, 50, 20… C’est le football qui dictera son chiffre. Je suis juste prêt à performer tous les week-ends. Et pour ce qui est du reste, il ne faut pas trop essayer de calculer parce que trop de calcul tue le calcul. Et au final, tu n’arrives pas à ce que tu veux, parce que tu penses trop ».

«Pour un joueur comme moi, ce serait la moindre des choses»