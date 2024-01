Luis Enrique a souffert à cause d’une star du PSG

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et le RC Lens, Gianluigi Donnarumma a arrêté un penalty dès la septième minute de jeu. Soulagé par l'arrêt de son gardien de but ce dimanche soir, Luis Enrique a avoué que l'Italien l'avait déjà fait souffrir par le passé. C'était lors de la séance de tirs au but entre l'Espagne et l'Italie en demi-finale de l'Euro 2020.

Ce dimanche soir, le PSG de Luis Enrique se déplaçait sur la pelouse du RC Lens en clôture de la 18ème journée de Ligue 1. Dès la septième minute de jeu, le club de la capitale aurait pu se faire surprendre par les Sang-et-Or. En effet, le club entrainé par Franck Haise a bénéficié d'un penalty, et ce, à la suite d'une faute de Danilo Pereira dans la surface de réparation.

Donnarumma a arrêté le penalty du RC Lens

Heureusement pour le PSG, Gianluigi Donnarumma (24 ans) a arrêté la frappe de Przemysław Frankowski, qui avait décidé de viser le centre du but. Interrogé au micro de Prime Video , Luis Enrique s'est livré sur le penalty arrêté par son gardien, avant de revenir sur un souvenir douloureux pour lui.

Donnarumma a écœuré Luis Enrique et l'Espagne en 2020