Un joueur du PSG se fait à nouveau charger en direct par Riolo

Titulaire ce dimanche face au RC Lens, Bradley Barcola a été auteur d'un gros match avec le PSG, ponctué par ailleurs d'un but. Le Parisien a ainsi livré une excellente réponse à ceux qui le critiquent, à commencer par Daniel Riolo. Le journaliste RMC n'avait pas été tendre envers Barcola après Newcastle, mais visiblement, la copie rendue face aux Sang et Or ne l'emballe toujours pas.

Le 28 novembre dernier, face à Newcastle, Bradley Barcola avait énormément raté. Et ça, Daniel Riolo n'avait pas apprécié. Le joueur du PSG s'était alors fait dézinguer : « Le mec a 6 mois de compétition dans sa vie, il n’a qu’à jouer la Youth League ou les matchs de championnat. Il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau. Il a 6 mois de compétition, il a été payé 50M€… Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme ».

« C’est incroyable de s’enflammer aussi vite »

Ce dimanche en revanche, Bradley Barcola a été à la hauteur avec le PSG face au RC Lens. De quoi convaincre Daniel Riolo cette fois ? Pas forcément... Lors de L'After Foot , il a ainsi balancé sur Barcola : « Calmons-nous, il a fait un match dimanche soir et il a mis un but. C’est incroyable de s’enflammer aussi vite. Barcola n’a pas démarré tous les matchs, on oublie ou quoi ? Il fait un bon match en prime time et ça y est, c’est la star et c’est l’enflammade. Ce joueur n’est pas fini, calmons-nous, ce n’est pas possible de s’enflammer autant sur des joueurs. Des joueurs de côté qui font quelques bons matchs au PSG, on en a vu des tonnes : Draxler, Lucas Moura… On en a vu des caisses et après en Ligue des Champions, il n’y avait plus personne ».

« Il a plus été pas bon que bon depuis qu’il est au PSG »