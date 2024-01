Mercato - PSG : Ça bloque pour le prochain transfert !

Amadou Diawara

Au début du mois de janvier, Gabriel Moscardo est passé tout près de signer au PSG. Toutefois, une anomalie lors de la visite médicale a fait capoter la transaction. Malgré tout, le PSG voudrait toujours boucler le transfert de Gabriel Moscardo, mais certains détails manqueraient encore pour régler l'affaire.

Après avoir officialisé l'arrivée de Lucas Beraldo au début du mois de janvier, le PSG voulait en faire de même avec Gabriel Moscardo dans la foulée. Toutefois, le crack brésilien de 18 ans est arrivé blessé à Paris. En effet, le staff du PSG a détecté une anomalie lors de la visite médicale de Gabriel Moscardo. Résultat, le pensionnaire du Corinthians doit se faire opérer et va manquer trois mois de compétition au total. Ce qui a fait capoter son transfert au PSG.

Le PSG n'a pas tiré un trait sur Moscardo

Si Gabriel Moscardo n'a pas signé au PSG au début de mois de janvier, il pourrait tout de même le faire dans un avenir proche. En effet, le club de la capitale n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter le jeune milieu de terrain. D'ailleurs, le PSG essaierait actuellement de trouver une solution avec le Corinthians, même si l'affaire serait encore loin d'être bouclée.

Il reste encore des détails à régler pour Moscardo