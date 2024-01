Mercato - PSG : Mbappé vend la mèche pour son avenir ?

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé fait énormément parler en ce début d'année 2024. Le Bondynois n'a pas prolongé son contrat avec le PSG et semble pour l'instant se diriger vers un départ pour un autre club en juin prochain, puisqu'il sera libre de tout contrat. Le Real Madrid a l'air de tenir la corde mais Mbappé semble vouloir encore terminer quelque chose en Ligue 1, comme par exemple marquer 200 buts.

Kylian Mbappé est un homme de record et il est peut-être possible qu'il ait décidé de rester au PSG en 2022 pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club, devant Edinson Cavani. Là encore, son potentiel départ pour d'autres horizons, notamment le Real Madrid fait couler beaucoup d'encre, mais encore une fois, Mbappé n'a pas fini son travail en France. S'il semble difficile d'aller chercher le record de Delio Onnis, qui a marqué 299 buts en Ligue 1, Mbappé peut essayer d'aller chercher la barre des 200 buts. Pour cela, il lui faudra marquer 18 buts, soit un but par match dans cette phase retour. Avec son but face au RC Lens ce dimanche, il remplit pour le moment le contrat et il ne lui reste plus qu'à faire trembler les filets à 17 reprises.

«C’est le football qui dictera son chiffre»

Kylian Mbappé a été interrogé par P rime Video ce dimanche, en marge du match face au RC Lens (2-0). S'est-il fixé une limite de buts marqués en Ligue 1 ? « Non parce que s’arrêter c’est se donner une limite et le football m’a appris à ne pas me donner de limites, peut-être je vais marquer encore 2 buts, 180, 50, 20. C’est le football qui dictera son chiffre, moi je suis juste prêt à performer tous les week-ends et le reste il faut pas trop essayer de calculer car trop de calcul tue le calcul et à la fin tu n’y arrives plus parce que tu penses trop. »

«Pour un joueur comme moi, aller à 200 buts en Ligue 1 ce serait la moindre des choses»