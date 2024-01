PSG : Malaise avec Mbappé à cause de Neymar ?

Pierrick Levallet

Comme cette saison avec Luis Enrique, Kylian Mbappé était utilisé comme numéro 9 la saison passée sous Christophe Galtier. La star du PSG avait d'ailleurs fait savoir à plusieurs reprises qu'elle n'aimait pas évoluer à ce poste. Mais avec la blessure de Neymar, l'ancien entraîneur parisien n'avait pas d'autre choix que de l'aligner à ce rôle.

Avant que Luis Enrique ne débarque, le PSG avait accordé sa confiance à Christophe Galtier. Le technicien français avait un effectif de stars à gérer, et devait notamment trouver un système pour faire évoluer Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ensemble. Dans cette optique, l’entraîneur de 57 ans avait positionné plusieurs fois l’international français au poste de numéro 9, un rôle qu’il n’apprécie pas particulièrement.

Mbappé n'aime pas jouer 9

Kylian Mbappé avait d’ailleurs déclenché un malaise en interne en cours de saison avec le fameux #PivotGang. Et dans un entretien accordé à Prime Video , la star du PSG a révélé que Christophe Galtier avait été forcé de l’aligner à ce poste à cause de la blessure de Neymar lors de la deuxième partie de la saison 2022-2023.

«J’étais un peu un 9 un peu moderne»