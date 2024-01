Malaise avec un joueur du PSG, Luis Enrique répond cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en instance de départ alors qu'il dispose d'un temps de jeu très limité sous les ordres de Luis Enrique au PSG, Nordi Mukiele pourrait rejoindre le Bayern Munich dans les prochains jours. Interrogé au sujet de cette situation délicate pour son joueur, l'entraîneur espagnol a affiché un discours très cash, rappelant qu'il prenait les décisions.

Nordi Mukiele et le PSG, ça sent la fin ! Le latéral droit de 26 ans n'entre pas forcément dans les plans de Luis Enrique qui lui préfère Carlos Soler lorsqu'il s'agit de remplacer Achraf Hakimi, et un départ avant la fin du mercato hivernal semble donc inéluctable. Comme le10sport.com vous l'a révélé, le PSG refuse de prêter Mukiele, et il devra donc s'agir d'un transfert sec.

Casse-tête au PSG, Luis Enrique a tranché https://t.co/DQbbFCp08b pic.twitter.com/4jcxoWBi5x — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Luis Enrique met les choses au clair

Interrogé samedi en conférence de presse sur le faible temps de jeu accordé à Mukiele cette saison au PSG, Luis Enrique a mis les choses au clair : « En tant qu'entraîneur, c'est de ma responsabilité de décider qui joue et qui ne joue pas. C'est aussi simple que cela. Aucune équipe dans le monde ne fait jouer tous ses joueurs », lâche sèchement le technicien espagnol.

« C'est moi qui prends les décisions »