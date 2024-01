Riolo dézingue une recrue du PSG, son clan monte au créneau

Jean de Teyssière

La jeune recrue du PSG, Bradley Barcola, est arrivée dans la capitale contre 50M€ et a eu du mal, au début, à sortir son épingle du jeu. Le match phare pour Barcola fut celui contre Newcastle, en Ligue des Champions (1-1). Alors que le PSG était en mauvaise posture et était mené au score, Barcola rentre en jeu et rate de multiples occasions. Un match qui lui avait valu de nombreuses critiques, notamment de la part de Daniel Riolo, mais qui ne l'ont pas touché.

Avec seulement six mois de Ligue 1 dans les jambes à son arrivée, Bradley Barcola devait forcément élever son niveau de jeu en arrivant au PSG. Son match face à Newcastle, raté dans le sens ou il a manqué de nombreuses occasions, aura au moins été l'occasion pour lui de progresser.

«C'est un petit agneau»

Après sa rentrée difficile face à Newcastle (1-1) en Ligue des Champions, mais qui avait au moins eu le mérite de réveiller une équipe du PSG endormie, Bradley Barcola s'était fait sérieusement tancer par Daniel Riolo, l'éditorialiste de RMC : « Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis. »

«C’est le genre de choses qui ne l’affectent pas»