Mercato - PSG : Fake news au Real Madrid pour Mbappé !

Kylian Mbappé est en fin de contrat au Paris Saint-Germain et pourrait devenir agent libre au terme de la saison si sa situation venait à rester identique. Il a été question d’une deadline mise en place par le Real Madrid pour la décision finale de Mbappé, mais ce serait un mensonge selon le journaliste Guillem Balague. Le Real Madrid va prendre son mal en patience.

La situation contractuelle de Kylian Mbappé forcerait le PSG à se relancer dans un feuilleton de plusieurs semaines. D’autant plus que l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain n’a toujours pas pris la moindre décision au sujet de son avenir comme révélé la semaine dernière et comme affirmé par le10sport.com le 8 janvier.

La deadline du Real Madrid, une farce ?

Au 1er janvier, AS révélait que le Real Madrid ne souhaitait pas commettre les mêmes erreurs que par le passé dans le feuilleton Kylian Mbappé. C’est pourquoi une date butoir aurait été fixée au 15 janvier pour que le Français donne sa réponse finale au Real Madrid. Mais d’après Guillem Balague, la vérité serait tout autre.

Le Real Madrid attendra jusqu’à l’été prochain