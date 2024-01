Mercato - PSG : Mbappé prêt à tromper le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le mariage devrait tôt ou tard avoir lieu tant ils semblent liés par le destin. Néanmoins, plusieurs échecs sont à signaler pour le club merengue dans la course à la signature de l’attaquant du PSG. Et à présent, Liverpool pourrait bien jouer un sale tour au Real Madrid.

Par le passé, le Real Madrid a déjà essuyé plusieurs échecs dans le feuilleton Kylian Mbappé. En 2017, alors qu’il était sur le départ de l’AS Monaco qui avait reçu une offre de transfert du Real Madrid, Mbappé a fait le choix de signer en faveur du PSG.

Mercato - PSG : Le Real Madrid donne un «ordre» pour Mbappé https://t.co/5FlfITdSza pic.twitter.com/JGcZT9Nv82 — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Le Real Madrid snobé à deux reprises par Mbappé

Même son de cloche en 2022, un an après avoir réclamé un bon de sortie aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge avec un package économique XXL, Kylian Mbappé choisissait finalement de prolonger son contrat au PSG, au grand dam du Real Madrid.

Mbappé apprécie Liverpool