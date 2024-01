Mercato - PSG : Le RC Lens répond cash pour ce transfert

Pierrick Levallet

À la recherche de renforts dans le secteur défensif, le PSG pourrait bien aller piocher au RC Lens. Après Kevin Danso, le club de la capitale serait intéressé par Facundo Medina. Le joueur de 24 ans dispose de nombreux prétendants sur le mercato. Toutefois, les Sang et Or auraient fermé la porte à un départ de l'Argentin cet hiver.

Avec la blessure de Milan Skriniar, le PSG explorerait plusieurs pistes pour se renforcer dans le secteur défensif. Quelques noms ont déjà filtré, comme celui de Kevin Danso. Mais en plus de l’Autrichien, le club de la capitale ciblerait un autre joueur du RC Lens. Ces dernières heures, L’Equipe a révélé un intérêt du PSG pour Facundo Medina.

Facundo Medina affole le mercato

Estimé à 20M€, l’Argentin aurait toutefois d’autres prétendants sur le mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur du RC Lens serait convoité par l’AS Monaco, l’Inter, le Milan AC et l’Atletico de Madrid. Mais un départ cet hiver ne semble pas vraiment d’actualité pour Facundo Medina.

Le RC Lens ferme la porte pour cet hiver