Mercato - PSG : Le RC Lens va recaler le Qatar

En quête de renforts défensifs, malgré la récente signature de Lucas Beraldo, le PSG s'intéresserait à Kevin Danso qui impressionne depuis sa signature au RC Lens. Le Bayern Munich serait également dans le coup, mais les Sang-et-Or se montreraient catégoriques en coulisses. L'international autrichien est intransférable.

Cet hiver, le PSG cherchera encore à se renforcer sur le plan défensif. Et pour cause, malgré la signature de Lucas Beraldo, la grave blessure de Milan Skriniar, qui s'ajoute à celle de Presnel Kimpembe, ainsi que le possible départ de Nordi Mukiele, poussent le club de la capitale à s'activer pour densifier ce secteur de jeu en vue de la seconde partie de saison.

Le PSG tente le coup pour Kevin Danso

C'est ainsi que le PSG s'intéresserait à Kevin Danso selon la presse allemande. Il faut dire que l'international autrichien s'est imposé comme une valeur sûre de Ligue 1 depuis sa signature au RC Lens en 2021. Il avait été recruté pour 5,5M€ en provenance d'Augsbourg, et en vaudrait beaucoup plus aujourd'hui. D'ailleurs, le Bayern Munich serait également dans le coup pour recruter Kevin Danso.

Le RC Lens déclare son défenseur intransférable