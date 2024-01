Mercato - PSG : Le Real Madrid prend un énorme risque avec Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochains jours, le Real Madrid pourrait présenter son offre à Kylian Mbappé afin de le recruter libre en vue de la saison prochaine. Ce n'est pas la première fois que le club merengue tente d'obtenir la signature de l'attaquant du PSG. Mais cela pourrait bien être la dernière.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir. C'est d'ailleurs ce qu'il affirmait en personne le 3 janvier, assurant qu'il n'a « pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire ». Néanmoins, l'attaquant du PSG est autorisé à discuter avec le club de son choix, et le Real Madrid l'a bien compris.

Le Real présente l'offre de la dernière chance pour Mbappé

En effet, selon les informations d'Eduardo Inda, le Real Madrid s'apprête à présenter son offre à Kylian Mbappé afin de le convaincre de s'engager libre en vue de la saison prochaine. Néanmoins, le club merengue est conscient que le risque d'un refus existe. C'est ainsi qu'un ultimatum sera fixé à Kylian Mbappé. Après avoir refusé le Real Madrid à deux reprises, en 2017 puis en 2022, à chaque fois en faveur du PSG, l'attaquant français se voit offrir une troisième opportunité de signer au sein de la Casa Blanca . Mais il n'y en aura pas de quatrième.

Une offre pas revue à la hausse ?