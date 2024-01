Mercato - PSG : Le clan Mbappé a vendu la mèche en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'alimenter la chronique. Et pour cause, l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. Par conséquent, il peut négocier avec le club de son choix, à commencer par le Real Madrid. Et en coulisses, son entourage aurait d'ailleurs déjà pris les choses en main.

Dans les prochains jours, Kylian Mbappé pourrait bien annoncer sa future destination. L'idée d'une prolongation au PSG n'est évidemment pas à exclure, mais une signature au Real Madrid est toujours la tendance la plus chaude vue d'Espagne.

Le clan Mbappé contacte une entreprise des services à Madrid

En effet, d'après les informations de Juanfe Sanz, journaliste du Chiringuito , l'entourage de Kylian Mbappé a déjà contacté une entreprise spécialisée dans le service aux joueurs à Madrid. Plusieurs joueurs actuels, mais également d'anciens, du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid ont d'ailleurs recours à cette entreprise qui permet de trouver un logement, un cuisinier ou encore un chauffeur.

Une réunion imminente avec Al-Khelaïfi ?

C'est donc un indice de taille concernant la future destination de Kylian Mbappé qui pourrait ainsi rebondir du côté du Real Madrid. D'ailleurs, Edu Aguirre précise que Kylian Mbappé a réclamé une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi dans les prochains jours afin de lui annoncer sa décision de partir.