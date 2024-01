Mercato - PSG : Le boss du Real Madrid attend un coup de fil de Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que Foot Mercato a annoncé dimanche soir qu’il avait accepté de rejoindre le Real Madrid, l’entourage de Kylian Mbappé a fait savoir ce lundi que ce n’était pas le cas. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne rejoindra pas la Casa Blanca, mais pour que cela se produise, Frédéric Hermel estime que c’est au Français d’appeler Florentino Pérez.

Auprès de RMC Sport , l’entourage de Kylian Mbappé a mis les choses au clair à propos de son avenir. Si Foot Mercato a indiqué dimanche que l’attaquant du PSG avait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid, les proches de l’international français ont fait savoir qu’aucune décision n’avait été prise.

«Le Real Madrid va très bien sans Mbappé aujourd’hui»

Frédéric Hermel s’est exprimé à ce sujet dans Génération After sur RMC et selon lui, c’est à Kylian Mbappé d’appeler le président du Real Madrid : « C’est à Mbappé de prendre son téléphone et de dire à Florentino Pérez : Je veux venir au Real Madrid. Et alors là, ils discuteront d’argent et de tout le reste. Le Real Madrid va très bien sans Mbappé aujourd’hui . »

«Si Mbappé a envie de venir, il faut qu’il appelle»