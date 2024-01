Mercato : Le PSG au coeur d’une supercherie pour un transfert ?

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, moment où Lucas Beraldo a été annoncé comme recrue du PSG. Place à un milieu de terrain à présent ? le10sport.com vous a révélé que le Paris Saint-Germain ne travaillait pas sur cette éventualité et le feuilleton Casemiro pourrait bien déceler un gros mensonge selon Fabrizio Romano.

Dans le cadre du mercato hivernal, il a récemment été question d’une éventuelle offensive du PSG pour Casemiro. Pour sa part, Sports Zone a confié que le milieu de terrain de Manchester United aurait été proposé au Paris Saint-Germain. Mais au final, il se pourrait que le PSG ne lance pas les grandes manoeuvres pour l’ancien joueur du Real Madrid.

Pas de recrutement au milieu de terrain pour le PSG

le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité la semaine dernière que le recrutement d’un milieu de terrain n’était pas dans les plans du Paris Saint-Germain pour cet hiver. Les pistes Bruno Guimarães et Allen Obando ne devraient mener à rien malgré les rumeurs circulant dans la presse et liant ces deux joueurs au PSG. Pour ce qui est de Casemiro, une supercherie pourrait avoir été orchestrée par les médias anglais.

Romano : «Malgré les nombreuses histoires, je n'ai aucune information concrète sur l'avenir de Casemiro»