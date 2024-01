Mercato - PSG : Paris se fait recaler en Ligue 1

Thibault Morlain

Nordi Mukiele courtisé, le PSG serait prêt à lâcher son joueur durant ce mercato hivernal à condition de d'abord lui trouver un remplaçant. Le club de la capitale aurait alors scruté le marché, pensant en ce sens à un coup en Ligue 1. Mais voilà que l'idée du PSG serait vite tombée à l'eau, les Parisiens se faisant recaler.

Après l'arrivée de Lucas Beraldo, cela pourrait encore bouger dans le secteur défensif du PSG d'ici la fin du mercato hivernal. Le cas Nordi Mukiele fait ainsi beaucoup parler dernièrement, mais Paris ne le laissera pas partir si facilement. A moins d'un remplaçant, le Français ne sera pas libéré et c'est compliqué de trouver celui qui viendra prendre la place de Mukiele...



Il fait une promesse après son transfert au PSG https://t.co/oSGgQwx2du pic.twitter.com/Iaxb2uRXxm — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Danso, c'est un échec pour le PSG

Pour pallier un éventuel départ de Nordi Mukiele, le PSG aurait alors envisagé un coup au RC Lens. En effet, selon les informations de L'Equipe , le club de la capitale a pensé à Kevin Danso, cadre de la défense des Sang et Or. Mais comme expliqué par le quotidien sportif, ça n'ira pas plus loin...

Priorité au RC Lens