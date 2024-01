Mercato - PSG : La mèche est vendue pour ce transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu utilisé et rarement convaincant depuis sa signature au PSG en 2022, Carlos Soler a été annoncé sur le départ cet hiver. Néanmoins, Luis Enrique aurait mis son veto au départ de son compatriote durant le mois de janvier. Une tendance que le coach espagnol confirme en personne. Après la victoire contre l’US Revel (9-0), Luis Enrique a confirmé qu’il comptait sur Carlos Soler, notamment grâce à sa polyvalence.

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG pourrait bien dégraisser son effectif. Dans cette optique, la priorité concerne Hugo Ekitike, clairement sur le départ. A l’inverse de Carlos Soler. Un temps annoncé sur le départ, l’international espagnol est très apprécié par Luis Enrique. Après la victoire contre l’US Revel, Carlos Soler se projetait également sur la seconde partie de saison avec le PSG.



Soler veut s’inscrire au PSG

« Nous avons fait une bonne première partie de saison. Le plus important reste tout de même à jouer. Ce qu’il s’est passé ne doit plus nous rester en tête. Nous allons aborder des matches à élimination directe en Ligue des Champions et la fin du championnat en Ligue 1. C’est une nouvelle saison très importante. Nous allons essayer de tout bien faire et de tout jouer à fond », confie-t-il au micro de beIN SPORTS , confirmant son intention de s’inscrire au PSG durant la seconde partie de saison.

Luis Enrique compte sur Soler