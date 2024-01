Mercato - Real Madrid : Haaland, la révélation à 100M€

Thibault Morlain

Outre Kylian Mbappé, le Real Madrid serait également sur les traces d'Erling Braut Haland. Si le Norvégien est aujourd'hui un joueur de Manchester City, son avenir pourrait s'écrire en Espagne. Le Real Madrid pourrait notamment profiter d'une clause libératoire dans son contrat pour le recruter et voilà qu'on en sait plus sur le prix à débourser pour Haaland.

Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs buteurs du monde, Erling Braut Haaland fait le bonheur de Manchester City. Mais jusqu'à quand ? Si le contrat du Norvégien court jusqu'en 2027 avec les Citizens, le Real Madrid rôde pour s'offrir le protégé de Pep Guardiola. Il faut dire qu'une clause libératoire pourrait faciliter un futur transfert d'Haaland.

Le prix d'Haaland revu à la baisse ?

Mais quel est le montant de la clause libératoire d'Erling Braut Haaland ? Alors que le prix de 200M€ circulait, AS assure que cela ne vaudrait que pour les clubs de Premier League. Qu'en est-il alors pour les clubs étrangers ? « On est plus proche des 100M€ que des 200M€ », explique-t-on dans le média espagnol.

Haaland au Real Madrid avec Mbappé ?

En plus d'Erling Braut Haaland, le Real Madrid pourrait faire coup double en recrutant également Kylian Mbappé. En effet, la Casa Blanca a expliqué avoir les finances nécessaires pour assumer les arrivées du Norvégien et du Français dans les mois à venir. A suivre...