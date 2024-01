Mercato - PSG : Ce crack lâche une réponse pour son avenir

Amadou Diawara

Arrivé lors du dernier mercato estival, Cher Ndour pourrait déjà quitter le PSG cet hiver. En effet, plusieurs clubs aimeraient s'offrir les services du crack de 19 ans sous le forme d'un prêt. Malgré tout, Cher Ndour fait tout son possible pour obtenir les bonnes grâces de Luis Enrique.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature de Cher Ndour. En effet, le crack italien de 19 ans est arrivé librement et gratuitement à Paris en provenance de Benfica. Toutefois, Cher Ndour peine à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette de Luis Enrique, n'ayant obtenu sa première titularisation que ce dimanche soir en 32ème de finale de la Coupe de France contre l'US Revel.

Plusieurs clubs veulent Cher Ndour en prêt

Conscients de la situation de Cher Ndour, plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt pour lui, et ce, pour boucler un prêt lors de ce mercato hivernal d'après Le Parisien . Mais quelle est la position du joueur ? A en croire L'Equipe , Cher Ndour aurait bel et bien la cote sur le marché. Plusieurs formations voulant le recruter en prêt sans option d'achat. De son côté, Cher Ndour attendrait de savoir ce que la direction et le staff du PSG vont décider pour sa fin de saison. Et avant de connaitre le verdict, le numéro 27 de Luis Enrique tient à faire ses preuves auprès de son entraineur.

«Je suis là et je suis heureux»