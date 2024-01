Mercato - PSG : Un crack prêt à quitter Paris ?

Axel Cornic

Considéré comme l’une des grandes promesses du football italien, Cher Ndour a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Mais on n’a pas beaucoup vu l’ancien de Benfica et de l’Atalanta, qui n’aura disputé que 25 minutes au total depuis le début de la saison... et qui pourrait bien quitter le club en ce mois de janvier.

Difficile de s’imposer au PSG quand on est un jeune joueur et ce n’est pas Cher Ndour qui dira le contraire. Dès son arrivée l’été dernier, on savait que l’Italien n’allait pas engranger beaucoup de minutes face à la forte concurrence au milieu, mais les choses ont peut-être été encore plus compliquées.

PSG : Catastrophe pour Luis Enrique, le verdict tombe https://t.co/tGfzhwLzj9 pic.twitter.com/L8Wyq3DyQk — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

25 minutes de jeu au total

Car Ndour n’aura disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues au PSG cette saison, avec à chaque fois entrées en jeu qui n’ont pas dépassé les 15 minutes. Cela a été le cas contre l’OL le 3 septembre (1-4), puis face au RC Strasbourg le 21 octobre (3-0) et contre le Stade de Reims, le 11 novembre dernier (0-3).

Cher Ndour pourrait être prêté