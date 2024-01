Mercato - PSG : Recrue surprise annoncée, il sort du silence

Axel Cornic

Avec les absences de Presnel Kimpembe, de Nuno Mendes et de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un défenseur en ce mercato hivernal. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours, mais Luis Campos pourrait finalement se tourner vers la Ligue 1 et plus précisément vers le Stade Brestois, avec Lilian Brassier.

C’est un véritable coup dur pour Luis Enrique. Déjà aux prises avec les blessures de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, le coach du PSG a récemment annoncé que Milan Skriniar allait se faire opérer à une cheville. Son absence selon les dernières indiscrétions serait comprise entre trois et quatre mois.

Mercato - PSG : Un entraîneur phare de QSI réclame un joueur d'Enrique ! https://t.co/Q1dxJb0Tkg pic.twitter.com/E0I2Z4KU4w — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Le PSG prêt à tenter le coup Brassier ?

Si la polyvalence de Nordi Mukiele et l’arrivée de Lucas Beraldo sont deux solutions, le PSG pourrait décider d’agir sur le mercato afin de recruter un nouveau défenseur. Et une piste assez surprenante a fait surface, puisque La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé que les Parisiens seraient sur les traces de Lilian Brassier, sous contrat avec le Stade Brestois.

« C'est un joueur intéressant qui est dans notre shortlist, mais nous n'avons d'accord ni avec lui ni avec Brest »