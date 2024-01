Mercato - PSG : Après la catastrophe, un coup inattendu tenté en Ligue 1 ?

Jean de Teyssière

Lors du Trophée des Champions, remporté par le PSG face à Toulouse (2-0), une ombre est venue noircir la soirée avec la blessure de Milan Skriniar. Titulaire indiscutable sous Luis Enrique, le défenseur slovaque pourrait être absent de longues semaines, certains médias parlant même d'une fin de saison. Le PSG pourrait donc être obligé de recruter à ce poste et la piste menant au défenseur de Brest, Lilian Brassier, serait à l'étude.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes ce lundi et le PSG risque d'être très actif vu les coups durs qui se sont enchaînés, avec les absences longue durée de deux de ses cadres. Pour cela, les dirigeants parisiens pourraient faire le pari de faire venir un joueur cadre de l'équipe surprise de ce début de saison en Ligue 1.

Deux défenseurs à l'infirmerie

Blessé depuis le mois de février 2023, Presnel Kimpembe voit son retour être encore retardé. Le défenseur parisien a été opéré cette semaine du talon d'Achille et son retour est espéré au printemps. Dernièrement, c'est un autre défenseur central qui s'est blessé, possiblement durant plusieurs mois : Milan Skriniar. Le défenseur slovaque a été touché à la cheville lors du trophée des Champions face à Toulouse (2-0) et il est d'ores et déjà forfait pour la rencontre face à la Real Sociedad, dans plus d'un mois. Le mercato hivernal est une aubaine pour le PSG.

Mercato - PSG : Un sacrifice à 150M€ annoncé pour Mbappé https://t.co/DzOhb3zLmt pic.twitter.com/Mbvqp86Q4t — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Brassier dans le viseur du PSG ?