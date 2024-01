Grande nouvelle pour ce crack du PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG va défier ce dimanche Revel en Coupe de France. Une opposition pour laquelle les coéquipiers de Manuel Ugarte partent grandissimes favoris. Luis Enrique pourrait donc être tenté de faire un peu tourner. Une occasion en or que pourrait saisir Cher Ndour, qui n'a pour le moment disputé que 25 minutes sous le maillot parisien.

Le PSG a parfaitement débuté l'année 2024 en remportant le Trophée des champions face à Toulouse. Pour leur deuxième match de l'année, les Parisiens iront défier Revel en Coupe de France ce dimanche à 20h45. Une rencontre qui pourrait ressembler à un piège, d'autant plus que Luis Enrique ne pourra pas compter sur un grand nombre de titulaires habituels.

Plusieurs changements dans le groupe du PSG

Pour l'opposition face à Revel, Luis Enrique a été contraint de modifier quelque peu son groupe. L'entraîneur du PSG doit se passer de Lee, Hakimi, Hernandez, Skriniar et Tenas. Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ne seront pas de la partie non plus, tout comme Donnarumma, Marquinhos, Ruiz, Dembélé, Kurzawa et Ekitike. De nombreux jeunes du centre de formation ont donc été appelés en renfort pour ce match.

Une carte à jouer pour Ndour ?

En l'absence de nombreux titulaires parisiens, le jeune Cher Ndour aura peut-être une carte à jouer. Le crack italien a débarqué de Benfica cet été et pour le moment, Luis Enrique ne s'est pas tellement appuyé sur lui. Le milieu de terrain n'a disputé que 25 minutes depuis le début de la saison. Ces derniers jours, des rumeurs de transfert ont commencé à sortir à son sujet, notamment pour un prêt en Turquie ou bien au Portugal. Si le coach du PSG décide donc de faire appel à lui, Ndour serait bien inspiré de répondre présent, surtout que le club de la capitale fait face à certains problèmes au milieu de terrain récemment.