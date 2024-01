Cette star est enfin de retour avec le PSG ?

La rédaction

Ce dimanche soir, le PSG, qui affrontera le modeste club de l'US Revel (Régionale 1) au stade Pierre-Fabre de Castres, va faire son entrée en lice en Coupe de France. En l'absence de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas dans les buts parisien, Keylor Navas devrait faire son grand retour à la compétition, lui qui n'a pas disputé le moindre match cette saison sous les couleurs du club de la capitale.

Pour son entrée en matière en Coupe de France, le PSG a hérité d'un tirage plutôt favorable. Ce dimanche soir (20h45), les hommes de Luis Enrique se déplaceront sur la pelouse du stade Pierre-Fabre de Castres, où ils défieront la modeste formation de l'US Revel, pensionnaire de Régionale 1 (6e division). Pour ce rendez-vous, le club de la capitale va procéder à une large revue d'effectif.

Navas va jouer son premier match de la saison

À commencer par le poste de gardien de but. Comme pressenti, Keylor Navas, en l'absence de Gianluigi Donnarumma (ménagé) et d'Arnau Tenas (blessé), va bel et bien être aligné face à Revel, comme l'indique RMC Sport . Il s'agira donc de son premier match de la saison avec le PSG, lui qui est embêté par des blessures à répétition au niveau du dos depuis son retour de prêt de Nottingham Forrest cet été.

Plusieurs cadres absents

Si Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery ou encore Randal Kolo Muani seront bien là, ce n’est pas le cas de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Milan Skriniar, blessés. Souffrant, quant à lui, d’une infection virale, Lucas Hernandez sera également indisponible, tout comme Marquinhos et Ousmane Dembélé, laissés au repos.