PSG : Mbappé et Luis Enrique reçoivent une demande surprenante !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG lancera son année 2024 par le Trophée des Champions face à Toulouse, puis se rendra dans la foulée à Castres pour son entrée en lice en Coupe de France. Les Parisiens affronteront l’US Revel (R1), qui de son côté, espère activement que Luis Enrique décidera de titulariser Kylian Mbappé lors de cette rencontre. Explications.

Le PSG va entamer l’année 2024 par deux rencontres particulières. Ce mercredi soir (20h45), les partenaires de Kylian Mbappé affrontent Toulouse au Parc des Princes dans le cadre du Trophée des Champions. Plus tard dans la semaine, les Rouge et Bleu se rendront à Castres, où se déroulera la rencontre de Coupe de France opposant l’US Revel au PSG ce dimanche.

Rencontre historique pour ce petit club de R1

Une rencontre historique pour l’US Revel, pensionnaire de R1. Alors que le club situé en Haute-Garonne avait réussi à obtenir l’autorisation que ce match se déroule au stade Pierre-Fabre de Castres, l’US Revel a annoncé que ce match se déroulera à guichet fermé. Mais à travers une publication sur le réseau social Instagram , les supporters du club d’Occitanie ont effectué une demande particulière auprès de Kylian Mbappé et de Luis Enrique.

Mbappé interpellé par l’US Revel

Dans cette vidéo, on entend une jeune écolière locale demander à Luis Enrique d’aligner Kylian Mbappé au coup d’envoi de cette rencontre dimanche. Les fans de l’US Revel ont peur que le technicien espagnol ne décide d’aligner une équipe bis pour cette rencontre très inégale sur le papier, et donc de manquer la star de 25 ans à Castres. Il faut dire que le PSG prépare d'importantes échéances et pourrait être tenté de faire souffler son attaquant vedette face à une équipe amateur, évitant ainsi tout risque de blessure. Reste à voir si le vœu de l'US Revel sera exaucé ce dimanche...