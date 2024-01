PSG : Malaise en interne avec Mbappé ? Voilà la vérité

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé ne semble pas vraiment épanoui au PSG. D'ailleurs, la star de 25 ans n'a pas caché sa frustration vis-à-vis de Luis Enrique ces dernières semaines. Certaines rumeurs ont ainsi révélé un certain malaise entre les deux hommes. Mais en réalité, l'international français et l'entraîneur espagnol s'entendraient très bien.

En fin de contrat avec le PSG d’ici quelques mois, Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers instants en tant que joueur parisien. Et depuis le début de saison, le capitaine de l’équipe de France ne semble pas vraiment épanoui sous les couleurs des Rouge-et-Bleu. Kylian Mbappé a l’air de vivre en plein malaise.

Tensions entre Luis Enrique et Kylian Mbappé ?

D’ailleurs, le natif de Bondy a déjà eu quelques accrochages avec Luis Enrique. Kylian Mbappé avait notamment reproché à son entraîneur son manque de détermination lors du match décisif contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Certaines rumeurs ont ainsi révélé des tensions entre les deux hommes. Mais en réalité, il n’en serait rien.

Aucun problème à signaler au PSG