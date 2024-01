Mercato - PSG : Le Qatar tient enfin ses promesses avec Mbappé

Pierrick Levallet

L'avenir de Kylian Mbappé devrait encore être au coeur des rumeurs sur le mercato lors des prochaines semaines. La star de 25 ans est libre de négocier avec qui elle veut, son contrat avec le PSG arrivant à son terme en juin prochain. L'international français aurait d'ailleurs l'embarras du choix pour son avenir. Mais dans la capitale, les dirigeants estiment avoir fait les efforts nécessaires pour le voir rester.

Mbappé a l'embarras du choix pour son avenir

Le PSG souhaite le prolonger, mais d’autres clubs se tiendraient à l’affût. Le Real Madrid et Liverpool voudraient toujours mettre la main sur Kylian Mbappé. Ce dernier ne devrait plus tarder à prendre sa décision. Et au PSG, on a fait tous les efforts réclamés par le meilleur buteur de la Ligue 1 pour espérer le voir rester.

Avec du retard, le PSG a tenu toutes ses promesses