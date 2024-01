Mercato - OM : C’est annoncé, Longoria a raté quatre stars mondiales

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous l'ère Jorge Sampaoli (mars 2021-juillet 2022), Pablo Longoria était régulièrement mis sous pression. Le président de l'OM travaillait main dans la main avec son entraîneur sur le recrutement, sauf que l'entente n'était pas toujours cordiale entre les deux hommes. En cause, les demandes ahurissantes du technicien sur le mercato. Florilège des joueurs réclamés par Sampaoli.

Entraîneur de l'OM entre mars 2021 et juillet 2022, Jorge Sampaoli n'avait pas sa langue dans sa poche. Lorsque le technicien parlait, les dirigeants marseillais n'avaient qu'à bien se tenir. L'Argentin profitait de ses passages en conférence de presse pour envoyer des messages à ses supérieurs, notamment en période de mercato. « Oui, je parle tous les jours avec le président et, à travers lui, avec le prioritaire. On explique qu’on a fait un effectif tout neuf, mais limite. On espère avoir cette possibilité de recruter, on en parle. Plus que mes envies, c'est lié à la réalité du club. Eux sauront mieux que moi. On travaille pour avoir l’équipe la plus compétitive et c’est mon travail. Mais je suis limite là-dedans » avait par exemple confié Sampaoli en novembre 2021.

Samapoli avait réclamé Griezmann

Mais très vite, des tensions sont apparues avec Pablo Longoria. Et en juillet 2022, alors que l'OM avait entamé sa préparation, Sampaoli décidait de claquer la porte. Des désaccords sur le recrutement seraient la cause de ce départ. Mais comme annoncé par Foot Mercato plus tôt dans l'année, les demandes du coach étaient ahurissantes. Ce dernier avait notamment réclamé l'arrivée d'Antoine Griezmann. Un nom revenu dans l’orbite de l’OM cet été.

Longoria dans l'embarras

Mais ce n'est pas tout puisque Sampaoli souhaitait s'attaquer à trois joueurs passés par le Real Madrid, et pas des moindres : Marcelo, James Rodriguez et Gareth Bale. Mais évidemment, ces dossiers ne sont pas allés bien loin en raison de l'impossibilité de l'OM à financer ces opérations. Marqué, Sampaoli décidait donc de quitter l'OM, les rêves plein la tête.