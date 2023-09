Sampaoli, Tudor... Le boss de l'OM a menti ?

Jean de Teyssière

Jeudi, Pablo Longoria s'est entretenu durant deux heures dans les colonnes de La Provence et a détaillé tout ce qui s'était passé depuis lundi, date à laquelle l'OM est rentré en crise, avec notamment le départ de Marcelino, l'entraîneur arrivé deux mois plus tôt. Le président du club phocéen est aussi revenu sur la fronde menée très tôt par des salariés du club contre Igor Tudor, certains ayant même appelé Jorge Sampaoli pour qu'il revienne. Sauf que Pablo Longoria aurait été au courant puisque c'est une personne proche de lui, toujours à l'heure actuelle, qui aurait tenté de faire revenir l'entraîneur argentin...

L'OM est plongé dans une grande crise depuis lundi. La réunion entre les dirigeants marseillais et les supporters a tourné au vinaigre et a même conduit au départ de Marcelino. Depuis, Pablo Longoria a donné une interview à La Provence dans laquelle il défend son bilan à la tête de l'OM et affirme être au centre d'un complot contre lui. Sauf que la réalité pourrait être tout autre...

«Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir»

Parmi les nombreux sujets évoqués par Pablo Longoria dans les colonnes de La Provence , la courte aventure d'Igor Tudor en tant qu'entraîneur de l'OM était au programme, et le président olympien affirme que : « Beaucoup de monde s'organisait pour faire monter la tension contre Tudor. Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir, d'autres ont demandé de donner le pouvoir aux joueurs. »

Longoria était au courant pour ce FaceTime