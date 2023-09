Crise OM : «C’est louche», il dénonce en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria est sorti de son silence après avoir été menacé par certains supporters à la Commanderie ce lundi soir. Le président de l'OM ne démissionnera pas, mais a tenu à laver son honneur. Mais malgré les informations qui filtrent dans les médias, Christophe Dugarry se montre dubitatif et s'interroge sur les véritables raisons de la colère des fans.

Marqué après avoir été menacé par certains supporters, Pablo Longoria a accordé un long entretien à La Provence pour clamer son innocence devant les accusations de vol dont il fait l'objet. « La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j’avais volé de l’argent avec les transferts sont arrivées jusqu’au groupe McCourt. Il en est sorti qu’on était clean ! J’ai tout donné, jusqu’à des conversations privées avec ma mère » a lâché le dirigeant espagnol, qui a, aussi, évoqué des menaces à l'encontre de sa famille.

« Je trouve cela bizarre et étonnant »

Mais ancien de l'OM, Christophe Dugarry trouve la réaction de Longoria plutôt curieuse. « Je ne suis sûr de rien, mais je trouve cela bizarre et étonnant. Ça fait trois ans qu’il est là Longoria, il connaît bien Zeroual. S’il y eu des menaces, pourquoi Longoria et les autres ne portent pas plainte, je n’arrive pas à comprendre. Là je trouve que ça fait ses valises un peu vite. Est-ce que les supporters n’ont pas aussi déterré un lièvre ? Il y a quand même des choses un peu louches. S’il y a eu des menaces, il doit porter plainte » a lâché le champion du monde 1998, qui s'interroge sur la colère des ultras, et notamment de Rachid Zeroual, patron des South Winners.

Dugarry s'interroge sur Longoria