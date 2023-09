Le PSG fait des magouilles avec le Qatar, il enrage

Thibault Morlain

Pour se débarrasser de ses indésirables, le PSG a trouvé des solutions… au Qatar. En effet, Abdou Diallo, Julian Draxler et Marco Verratti ont rejoint des clubs locaux, permettant au passage au PSG de récupérer de jolis chèques. Mais voilà que cela ne passe pas auprès de certains. Javier Tebas, déjà fervent opposé du club de la capitale, ne cesse de dénoncer ces magouilles avec le Qatar.

Alors que le PSG est détenu par des propriétaires qataris, cet été, des indésirables ont été vendus… au Qatar. Marco Verratti, Julian Draxler et Abdou Diallo ont ainsi rejoint le championnat local. Mais voilà que ces manoeuvres entre le PSG et le Qatar font polémique en Europe et surtout en Espagne…

« Est-ce qu'ils nous prennent pour des idiots ? »

Il y a quelques jours maintenant, Javier Tebas avait ainsi dénoncé ce transfert de Marco Verratti. « Le PSG a vendu Verratti au Qatar pour 40M€. Est-ce qu'ils nous prennent pour des idiots ? », avait-il lâché.

Tebas ne lâche pas le PSG