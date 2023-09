Transferts - PSG : Verratti s’en va, il déballe tout

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Marco Verratti, l’histoire d’amour initiée en 2012 a pris fin à la dernière intersaison. Et ce, bien que le nouveau milieu d’Al-Arabi où il est parti pour 45M€ ait signé une prolongation de contrat au PSG en décembre dernier. Salvatore Sirigu s’est confié sur le transfert de son ancien coéquipier.

Marco Verratti aura passé onze années de sa carrière au PSG et a vu certains de ses anciens coéquipiers lui rendre hommage vendredi dernier lors d’une cérémonie en son nom au Parc des princes.

Le PSG rend hommage à Verratti, Sirigu en témoin au Parc

Un hommage qui a eu le don de toucher émotionnellement Marco Verratti. Tout juste arrivé à l’OGC Nice, Salvatore Sirigu a donc pu être aux premières loges sur le banc des remplaçants du GYM dans le cadre du match opposant le club azuréen au PSG.

«On a parlé de son départ, il était tranquille»